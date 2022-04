Na twee jaar weer Aubade in Kollum

wo 27 april 2022 11.08 uur

KOLLUM - Op Koningsdag om 9.00 uur werd na twee corona jaren, weer een Aubade gehouden bij het het oude gemeentehuis “Huize van Sytzama” aan de Voorstraat. Na eerst een welkomstwoord van de voorzitter van het Oranje Comité Jettie Teeninga werd als eerste het Friese Volkslied gezongen.

Namens gemeente Noardeast Fryslân was wethouder Jouke Douwe de Vries aanwezig, Annelieke Tanja overhandigde bloemen aan de wethouder. Annelieke is op Koningsdag jarig en daarom werd voor haar gezongen en kreeg een kadootje van het Oranje Comité. Na het zingen van enkele liederen werd traditioneel oranjebitter en ranja uitgedeeld en een toast uitgebracht. Bert Douma werd even in het zonnetje gezet voor zijn jaren dat hij in het Oranje Comité actief is.

Na het zingen van het Wilhelmus werd iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid en een fijne Koningsdag toegewenst. De muzikale medewerking werd verleend door Brassband Wilhelmina uit Kollum.

FOTONIEUWS