Snelle brommerrijder vlucht te voet voor politie

di 26 april 2022 21.25 uur

BURGUM - Een sneller brommerrijder is dinsdagavond te voet gevlucht voor de politie. De man reed in het centrum van Burgum toen de politie hem wilde controleren. Hij sloeg op zijn opgevoerde Tomos op de vlucht.

Via een paar paaltjes wist hij een kleine voorsprong op de politieauto te krijgen. Hij reed vervolgens een parkje in aan de Minister van den Brinklaan. Daar liet hij zijn Tomos achter en sloeg hij te voet op de vlucht en verdween in de avond. Even later troffen de agenten de brommer verlaten aan in het gras.

Via het kenteken konden ze de eigenaar nog wel achterhalen maar hij was niet van plan om zich te melden. Daarop werd besloten om rond 21.00 uur de Tomos mee te nemen naar het bureau.