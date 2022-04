Lauwersseewei N361 tussen Dokkum en Metslawier gestremd

di 26 april 2022 17.25 uur

METSLAWIER - Van maandag 2 mei t/m vrijdag 20 mei 2022 is de Lauwersseewei N361 tussen Dokkum noord en Metslawier drie weken lang volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. De omleidingsroute voor het doorgaande verkeer loopt via de N361 naar Holwerd over de N358 en de N356.

De provincie Fryslân voert groot onderhoud uit aan de provinciale weg. De weg krijgt een nieuwe asfaltlaag en de twee afslagen naar de recreatielocaties worden aangepast.

Nadat de werkzaamheden gereed zijn, zijn de recreatielocaties alleen vanuit de richting Dokkum bereikbaar. Bij het verlaten van de recreatielocaties kan men, zoals dat nu ook al met borden is aangegeven, alleen rechtsaf slaan richting Metslawier.

Het aanbrengen van middelgeleiders in de Lauwersseewei zorgen ervoor dat er vanaf Metslawier niet meer afgeslagen kan worden naar de recreatielocaties.

Daarnaast is de rotonde bij Metslawier op 9, 10 en 11 mei van 19.00 uur tot 06.00 uur afgesloten. In de nachten dat de rotonde bij Metslawier gestremd is, is er een omleidingsroute voor het doorgaande verkeer via Engwierum, Kollum en Buitenpost over de Saatsenwei, de N358, de N355 en de N356.

Het openbaar vervoer rijdt tijdens de werkzaamheden een alternatieve route. Dit wordt in de bussen, bij de haltes en op de website van Arriva bekend gemaakt.