Echtpaar Hoekstra-van der Kooi uit Surhuisterveen 60 jaar getrouwd

di 26 april 2022 15.37 uur

SURHUISTERVEEN - Dinsdag was het precies 60 jaar geleden dat Jurjen Hoekstra (15-9-1941) uit Marum en Hennie Hoekstra (20-8-1942) uit Drachten in het huwelijksbootje stapten. Burgemeester Oebele Brouwer feliciteert het paar dinsdag namens de gemeente met dit bijzondere jubileum.

Op een avond, meer dan 60 jaar geleden, ging meneer Hoekstra naar de bioscoop. Op de stoel voor hem zat de toen nog onbekende mevrouw van der Kooi. Tijdens de film raakten ze met elkaar aan de praat. Enige tijd later kwamen ze elkaar weer tegen en sloeg de vonk definitief over. Nu, 60 jaar later, zijn ze nog steeds gelukkig getrouwd. Het echtpaar kreeg twee kinderen en vijf kleinkinderen. Na hun huwelijk trok het jonge echtpaar in bij de ouders van mevrouw Hoekstra, omdat de heer Hoekstra nog in militaire dienst moest. In de twee jaar die volgden zag het stel elkaar alleen in de weekenden. Vervolgens hebben ze nog een korte tijd in een woonwagen aan de Dellen in Surhuisterveen gewoond.

Meneer Hoekstra ging na zijn militaire dienst werken bij het grondverzetbedrijf van zijn vader. Toen dit bedrijf door zijn broer werd overgenomen, ging meneer als shovelmachinist aan de slag. Dit werk heeft hij tot zijn pensionering bij verschillende bedrijven gedaan. Mevrouw Hoekstra werkte voor haar trouwen in een groentezaak in Drachten. Zoals gebruikelijk was in die tijd, stopte ze daarmee nadat ze getrouwd was. Ze kreeg vervolgens de zorg voor de kinderen en het huishouden. Toen de kinderen wat groter werden ging weer ze aan het werk, ditmaal als kantinemedewerkster van de sporthal in Surhuisterveen. Mevrouw Hoekstra is ook jarenlang actief geweest bij de gymnastiekvereniging, waar ze ook in het bestuur zat. Verder is ze gedurende een periode van 30 jaar lid geweest van de contactraad van de SWA.

Tijdens de vakanties genoot het gezin van hun eigen boot waarmee ze graag gingen varen. Na hun pensionering trokken ze met hun camper door heel Europa. Het echtpaar doet het nu rustiger aan, maar woont nog zelfstandig en kan zich met enige hulp nog goed redden. Het echtpaar viert hun huwelijksjubileum met de kinderen en kleinkinderen. Het plan is dat ze op een later moment in de zomer een klein feestje organiseren voor vrienden en familie.

