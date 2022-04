Noardeast: De Boer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

di 26 april 2022 12.18 uur

DOKKUM - Dinsdag werden overal in Nederland mensen Koninklijk onderscheiden vanwege hun verdiensten voor de samenleving. De traditionele \'lintjesregen’.

In de gemeente Noardeast-Fryslân is er dit jaar één persoon die een Koninklijke Onderscheiding ontvangt.

Het is de 76-jarige Sijtze Bauke de Boer uit Kollumerzwaag. Uit handen van loco-burgemeester Esther Hanemaaijer van Noardeast-Fryslân, ontving de heer de Boer in het oude stadhuis van Dokkum de Koninklijke versierselen en mag hij zich Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen.

De heer de Boer krijgt zijn onderscheiding vanwege diverse verdiensten. Van 1969 tot 1975 was Sijtze de Boer penningmeester van de school in zijn toenmalige woonplaats Twijzelerheide. Van 1971 tot 1975 was hij diaken van de Nederlands Hervormde Gemeente in Kollumerzwaag.

In de periode van 1979 tot 1999 was decorandus actief voor de voetbalvereniging Friese Boys in de hoedanigheid als lid van het jeugdbestuur. In de periode van 1982 tot 1999 was de heer de Boer tevens lid van het hoofdbestuur van deze voetbalclub.

Van 1983 tot 2017 deed Sijtze de Boer de administratie van de voetbalkantine voor de Friese Boys.

Van 1986 tot 1991 was de heer de Boer ook lid van de Medezeggenschapsraad van de Christelijke Agrarische Landbouwschool.

Sinds 1995 tot heden is Sijtze de Boer lid van Stichting Sneek 1940-1945. Deze stichting zet zich in voor de nabestaanden van verzetsstrijders. De gezinnen van omgekomen en in Duits gevangenschap verblijvende Friese verzetsstrijders werden tijdens de oorlog financieel ondersteund door andere verzetsstrijders. Na de oorlog wilden deze verzetsstrijders blijvend de nabestaanden steunen. Daarvoor werd in Sneek de Stichting Sneek 1940-1945 opgericht. Als lid van de stichting ging Sijtze de Boer op bezoek bij oud-verzetsstrijders en familieleden.

Van 1999 tot 2007 was de heer de Boer ouderling/kerkvoogd van de Hervormde Gemeente in Kollumerzwaag. Van 2007 tot 2017 vervulde hij de functie van koster voor deze kerkelijke gemeente.

Van 2008 tot 2019 vervulde de heer de Boer het scribaat voor de Hervormde Gemeente.

Sinds 2019 doet hij dit voor de Protestantse Gemeente Kollumerzwaag.