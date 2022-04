Ameland: lintje voor Jaap de Boer

di 26 april 2022 12.13 uur

HOLLUM - Amelander Jaap de Boer uit Hollum (20 september 1947) werd dinsdag verrast met een Koninklijke onderscheiding. In het bijzijn van dierbaren ontving hij deze onderscheiding uit handen van burgemeester Leo Pieter Stoel. De heer De Boer mag zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Al tijdens zijn loopbaan als directeur van Openbare Basisschool de Schakel ontplooide de heer De Boer vele vrijwillige activiteiten. Vanaf 1972 zette hij zich jarenlang in voor Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Ameland en was hij voorzitter van het Interkerkelijk Zangkoor Hollum. Daar kwam in 1974 (tot heden) de vrijwillige activiteiten voor de Doopsgezinde Gemeente Ameland bij. Hij leidde de zondagsschool, was voorzitter van de culturele commissie en is lid van bazarcommissie.

Vanaf 1985 was de heer De Boer bij Sportclub Amelandia betrokken als trainer van het jeugdvolleybalteam en tot 2000 als lid van de tenniscommissie. Bij het Vocaal ensemble Vocalis is Nes bekleedde hij vanaf 1990 verschillende functies en is hij nog steeds actief als contactpersoon voor de organisatie van het korenfestival Frisia Cantat. Daarnaast werkt hij al vanaf 2005 als suppoost bij de Kunstmaand en bekleedt de heer De Boer vanaf 2009 diverse functies bij Stichting Amelander Musea. Hier zet hij zich in voor het collectebeheer en de digitalisering van de verschillende aangesloten organisaties. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Stichting De Ouwe Mie en de Stichting Paardenreddingboot Ameland. Hij verzorgt de weekendopenstellingen, rondleidingen en begeleidt de demonstraties.

Vanaf 2010 zien we hem ook bij diverse evenementen als verkeersregelaar. Onder andere bij het Rondje Ameland, de Paardenmarathon, sportevenementen en kofferbakverkopen zorgt hij er mede voor dat het verkeer veilig zijn weg kan vervolgen.

Dit indrukwekkend scala aan activiteiten laat zien dat de heer De Boer zich gedurende lange tijd heeft ingespannen ten bate van de Amelander samenleving. Burgemeester Leo Pieter Stoel: “We zijn Jaap de Boer enorm dankbaar voor zijn inzet voor onder andere het Amelander gemeenschap. Daarom zijn we blij dat hij hiervoor geëerd is met deze koninklijke onderscheiding”.