Wens van Teake komt uit: meerijden in snelle auto op circuit

di 26 april 2022 10.43 uur

EASTERMAR - Karten, racen en barbecuen met al zijn voetbalvrienden: zondag 24 april had de 13-jarige Teake Tjoelker uit Eastermar de dag van zijn leven. Teake is ernstig ziek geweest en Stichting Make a Wish Nederland zorgde voor een onvergetelijke dag.

Het was best vroeg voor een zondag, maar de voetbalvrienden en coaches van Teake vonden het geen probleem om al om 9 uur paraat te staan voor hun voetbalmaatje. Met zijn allen halen ze de blij verraste Teake van huis met een heuse limousine om op pad te gaan naar Kobalt Leisurecentre in Zwolle. Daar genieten de jongens van een heuse VR-experience en mogen ze racen in een kart. Dat laatste smaakt naar meer, want de grootste wens van Teake is meerijden in een hele snelle auto op het circuit.

De dag gaat dan ook verder naar het RDW-circuit in Lelystad. Daar wachten de auto’s van Stichting Dag met een Lach al op Teake en zijn vrienden. Lamborghini’s, Ferrari’s en Porsches: een grote glimlach op Teakes gezicht als hij mag kiezen waarin hij wil meerijden. Het wordt de witte Lamborghini. Hij wordt goed vastgesnoerd en daar gaat hij! Een geweldige belevenis vindt hij het. Na een prachtige middag is het tijd om terug te gaan naar Eastermar. Op het terrein van VV Eastermar wordt de dag afgesloten met een heerlijke barbecue. Het was een prachtige dag met een gouden randje.