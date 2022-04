Centrale as: Auto vliegt over geluidswal en over de kop

di 26 april 2022 08.38 uur

FEANWâLDEN - Een automobilist is dinsdagochtend met zijn voertuig over een metershoge geluidswal geschoten langs de Centrale As ter hoogte van Feanwâlden. De bestuurder raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde even na 8.00 uur nadat de bestuurder op de weg in de slip raakte. Hij reed op dat moment ongeveer 110 km/u. De automobilist raakte rechts in de berm en maakte daarna een stuurcorrectie naar de linker rijstrook. Daarna stuurde hij terug en schoot met zijn voertuig over het talud en kwam vervolgens op de kop in een sloot tot stilstand.

Een groot aantal hulpdiensten werd ingezet voor de hulpverlening waaronder de politie, de brandweer, twee ambulances en een traumahelikopter. Met een kraan van de brandweer is het slachtoffer over het talud heen getakeld om de ambulance te bereiken. Het ging volgens de politie - naar omstandigheden - relatief gezien goed met het slachtoffer. Hij is met spoed per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Het verkeer richting Dokkum werd tijdens de afhandeling van het ongeval over één rijstrook langs het ongeval geleid.

