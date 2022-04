Waarom is onderhoud aan cv-ketels belangrijk?

ma 25 april 2022 22.08 uur

LEEUWARDEN - Dankzij je cv-ketel kun je gebruik maken van warm water in de douche en keuken, maar ook van de centrale verwarming in jouw woning. Het is dan ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de cv-ketel altijd in topvorm is en goed blijft werken. Maar is het nu echt zo nodig dat je geregeld onderhoud door een deskundige cv-monteur uit laat voeren? Jazeker! Wij zetten de belangrijkste punten hier voor je op een rij die je zullen inspireren extra goed voor het onderhoud van je cv-ketel te zorgen.

Je voorkomt schade door brand

Het spreekt voor zich dat onderhoud aan de cv-ketel er in de eerste plaats voor zorgt dat je zonder problemen gebruik kunt blijven maken van het warme water in jouw woning. Maar wat je misschien nog niet wist is dat regelmatig cv-onderhoud ook beter je veiligheid is. Wanneer verouderde onderdelen niet op tijd worden vervangen kan er namelijk brand in de cv-ketel ontstaan. Het duurt soms even voordat je dit opmerkt aangezien de cv-ketel vaak op de zolder of in een kast staat. Als je uiteindelijk de brand opmerkt is het vaak al behoorlijk uit de hand gelopen. Voorkom dit dus door tijdig onderhoud uit te laten voeren.

Je bespaart op je energierekening

Naast je veiligheid is een andere reden om je cv-ketel regelmatig te laten nakijken ook goed voor je portemonnee. Nu de energiekosten erg hard stijgen kan het een goed idee zijn om te voorkomen dat je energiekosten nog hoger worden. Bepaalde onderdelen, zoals bijvoorbeeld de ontluchter van je cv-ketel, gaan soms al na enkele jaren kapot. Als dit gebeurt wordt opgehoopte lucht niet meer goed verwijderd. Dit zorgt ervoor dat je cv-ketel minder goed werkt en zorgt daardoor ook voor een hogere energierekening. Met regelmatig onderhoud voorkom je dus dat jouw toch al hoge energierekening nog meer stijgt.

Je hebt minder kans op lekkage

Een kapotte cv-ketel verhoogt niet alleen de kans op brand en een hogere energierekening, jet geeft ook meer kans op een lekkage. En daar zit je vast niet op te wachten! Al na vijf jaar gebruik neemt de kans op lekkages aanzienlijk toe. Ook is de kans groot dat door het water dat door de ketel loopt een of meerdere onderdelen van de cv ketel verroest raken. Laat je cv-ketel daarom goed controleren door een expert, op die manier kun je voorkomen dat het apparaat narigheid veroorzaakt.