Gymzaal Kollum toch verkocht aan huisarts

ma 25 april 2022 19.05 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft de gymzaal aan de Eskesstraat in Kollum toch verkocht aan een huisarts uit Kollum. De verkoop ging eerder niet door omdat de gemeente bang was dat iedereen mee had moeten kunnen bieden. Aanleiding hiervoor was het recentelijke arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021. Daarin kwam naar voren dat overheden gronden / gebouwen openbaar moeten verkopen.

Het gemeentebestuur vindt het behoud van huisartsenzorg van groot belang. Daarom is besloten om de gymzaal toch te verkopen aan de huisarts. De noodzaak voor hem is hoog en hij kon verder geen geschikt pand vinden. Bovendien is zijn huidige huurpand klein en verouderd en zijn er geen mogelijkheden tot koop of uitbreiding.

De verkoop van de gymzaal is eerder al online gezet en in lokale nieuwsbladen gepubliceerd. Er waren wel diverse geïnteresseerden maar onder hen zaten geen huisartsen. De gemeente heeft de plannen verder door externe juristen laten toetsen. Omdat er geen andere huisartsen in het gebouw geïnteresseerd zijn, "hebben wij gemeend om de één op één verkoop verder in werking te zetten".