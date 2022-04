Man blijft rechter en officier onderbreken tijdens rechtszaak

ma 25 april 2022 17.00 uur

LEEUWARDEN - Het had niet veel gescheeld of een 42-jarige man werd maandag bij verstek veroordeeld door de politierechter in Leeuwarden. Zijn zaak ging maandag in alle rust van start. Totdat de man alsnog kwam opdagen. De man was bijna 15 minuten te laat maar hij mocht alsnog zijn zaak bijwonen omdat er nog geen uitspraak was gedaan.

De man liet het gezelschap meteen weten dat hij de waarheid op tafel wilde. Hij had zich de hele nacht voorbereid en vele zaken op papier gezet. De griffier werd zelfs gevraagd om een pen zodat hij ook tijdens de zitting notities kon maken. Hij was het niet eens met wat hem was aangedaan. Al maanden leeft hij - als gevolg hiervan - zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De oud inwoner van Warten werd verdacht van vier strafbare feiten. Zo had hij in zijn woning aan het Leechlân in Warten een hennepkwekerij gehad in oktober en november 2021. Op 19 januari 2022 had hij zijn moeder uit Hurdegaryp bedreigd via de telefoon en dezelfde dag volgde een belediging van een politieagent bij hem thuis. Een contact- en gebiedsverbod bij zijn ouders overtrad hij op 29 maart 2022.

Hennepkwekerij

De hennepkwekerij in zijn woning bij Warten werd eigelijk per toeval ontdekt. Omdat de 42-jarige man elders verbleef, had de 71-jarige vader besloten om de woning te gaan opruimen. Hij stuitte op de hennepkwekerij en wilde deze gelijk ontmantelen. De geur die daarbij vrijkwam, zorgde ervoor dat een omstander de politie belde. Het zou gaan om een kwekerij met ruwweg 130 plantjes.

De 71-jarige man uit Hurdegaryp en 67-jarige vriend werden aanvankelijk door de politie opgepakt en ze hebben zelfs enkele uren vastgezeten op het bureau.

Terwijl de officier en politierechter het woord voerden, werden ze om de haverklap onderbroken door de gedaagde: "Het waren geen 130, het waren er veel minder....." Hij gaf verder duidelijk aan dat hij alles had opgezet en dat had hem 1500 euro gekost.

"Het kan niet zo zijn dat ik het brein ben en mijn vader voor mij werkt..." beklemtoonde hij. Op het moment van de inval zat hij in een crisisopvang. "Het is vreemd dat mijn vader en zijn kameraad dan in de krant staan...." De kwekerij was verder puur voor eigen gebruik. Het zou volgens de gedaagde 40 keer goedkoper zijn als je zelf kweekt.

Bedreiging ouders

Op 19 januari 2022 zou de man zijn moeder hebben bedreigd. De moeder had na lang twijfelen aangifte gedaan zodat haar zoon hopelijk hulp zou krijgen. Hij zou op de bewuste dag hebben gezegd dat ze dood zou gaan en hij had een snijbeweging langs de keel gemaakt tijdens een videogesprek.

De man zei dat het om hem zelf ging. "Mijn ouders hoeven niet bang te zijn dat ik ze iets ga aandoen....."

Belediging agent

Omdat hij dus mogelijk zelfmoord zou plegen, kwamen agenten dezelfde dag hem thuis opzoeken. Bij zijn woning zei hij tegen de agent dat hij een langzame dood zou sterven en dat hij een mongooltje was. Ook werd het woord kanker meerdere keren gebruikt.

De man liet weten dat hij dacht dat er hulp zou komen en toen stond opeens de politie voor de deur. "Vijf man met getrokken pistool staan voor de deur. Denkt u niet dat het traumatisch is voor mij?" De man bleef de officier en rechter onderbreken tijdens de zitting. "Ik was niet gevaarlijk en niet agressief...." Hij zou verder van alles hebben geroepen omdat hij in paniek was.

Negeren contactverbod

Op 29 maart 2022 stond hij plotseling in de achtertuin van zijn ouders in Hurdegaryp. Hij bonkte op de ramen. De politie is daarna ter plaatse gekomen om hem aan te houden.

Ter zitting gaf hij toe dat hij bij zijn ouders was geweest. Hij was die dag in een B&B van de trap gevallen en gewond geraakt. Hij wilde naar het ziekenhuis en daar vernam hij dat zijn vader zou komen. Dat was voor hem de aanleiding om naar zijn ouders te gaan. "En dan komt er weer politie bij en weer een nacht in de cel...."

Terwijl de officier van justitie zijn pleidooi hield en alle vier feiten als strafbaar ziet, bleef de 42-jarige kreten roepen. "Gelogen!" - "U liegt...".

Uitspraak

De politierechter achtte even later ook alle zaken bewezen. "Uw ouders hebben grote zorgen om u en ze wilden geen aangifte doen maar deden dat wel omdat ze zich zorgen maakten."

De politierechter veroordeelde de man tot een werkstraf van 120 uur of 60 dagen hechtenis. "Dan ga ik wel zitten...." was zijn eerste reactie. Werken zou geen optie zijn omdat hij arbeidsongeschikt was. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 1 maand opgelegd met een proeftijd van 3 jaar.

De pen van de griffier was tijdens het tumult van de zitting op de grond gevallen. Toen hij de zaal verliet, wees de parketpolitie hem nog even op de pen. Na een kleine aarzeling pakte hij deze op en gaf hem terug aan de griffier. Hij verliet daarna de zittingszaal met de parketpolitie achter hem aan.