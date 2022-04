N361 van rotonde Gytsjerk tot kruispunt E10 gestremd

ma 25 april 2022 16.54 uur

GYTSJERK - Vanwege werkzaamheden is de N361 vanaf maandag 2 mei om 07.00 uur tot en met donderdag 5 mei 24.00 uur afgesloten voor verkeer. De weg is gestremd vanaf de rotonde bij Gytsjerk tot aan kruispunt E10.

Tussen de rotonde bij Gytsjerk en de kruising met de Rinia van Nautawei komt een nieuwe asfaltlaag. Daarnaast verharden we de berm met grasbetontegels. Rondom de kruising en de brug storten we betonverhardingen en werken we de bermen af. Tussen de Rinia van Nautawei en kruispunt E10 krijgt de weg een nieuwe markering.

De omleidingsroute is via de Centrale As en wordt met borden aangegeven. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs. Het openbaar vervoer rijdt een alternatieve route. Kijk voor de actuele informatie op www.arriva.nl/halte. Het tankstation is vanaf de rotonde bereikbaar, met uitzondering van het moment waarop hier geasfalteerd wordt.

Vorig jaar november waren er ook werkzaamheden aan de N361. Ter hoogte van de afslag van de Rinia van Nautawei is een brug aangelegd. Ook is de wegconstructie aangepast. Door lage temperaturen konden destijds niet alle geplande onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Dit wordt nu alsnog gedaan. Meer informatie over de werkzaamheden en de stremming is te vinden op www.decentraleas.nl.