Brandweer blust natuurbrand bij Buitenpost

ma 25 april 2022 16.40 uur

BUITENPOST - De brandweer werd maandagmiddag opgeroepen voor een natuurbrand aan De Tjoele in Buitenpost.

Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek er een stuk natuur in brand te staan in het natuurgebied Rohelstermieden. Zowel de brandweer van Buitenpost en Kollum kwamen met spoed ter plaatse. De brandweerlieden wisten het vuur snel onder controle te krijgen.

Vermoedelijk is de brand door jongeren aangestoken. Een boer die in de buurt bezig was zag een aantal jongeren hard weg fietsen en even later kwam er rook uit het natuurgebied.

