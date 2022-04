Zes weken cel voor klemgereden verkeershufter

ma 25 april 2022 14.55 uur

TYTSJERK - Een 61-jarige automobilist moet zes weken zitten omdat hij eind vorig jaar onder invloed van alcohol een verkeersongeval had veroorzaakt bij Ryptsjerk. Bij de politierechter in Leeuwarden ontkende de man dat hij achter het stuur had gezeten.

Verkeershufter

Hoewel de Leeuwarder ondernemer zonder vaste woon- of verblijfplaats pertinent ontkende, dachten de officier en de politierechter daar anders over. De officier van justitie was duidelijk in haar woorden: "Kijkend aan wat er voor bewijs ligt dan valt er weinig aan te ontkennen. Het is zo ongeloofwaardig, hij is een verkeershufter..."

Aanrijding

De man veroorzaakte op 18 december 2021 met zijn Opel Insignia een ongeval op de N355 ter hoogte van het bos van Ypey. De aangereden Ford Focus was aan de achterzijde geraakt waardoor deze spinde en 180 graden draaide. De 61-jarige man was vervolgens doorgereden en rechtsaf geslagen naar Swarteweisein. Een getuige reed hem vervolgens klem toen hij een oprit (links) inreed.

Volgens de bestuurder van de Ford Focus was de man met hoge snelheid op hem afgekomen. Hij zag dat in de spiegel en had later bij de politie verklaard: "Op een zeker moment zag ik de koplampen niet eens meer...." Bij het inhalen werd de Ford Focus geraakt waarna deze begon te spinnen. Gelukkig kwamen alle betrokkenen met de schrik vrij.

Dronken

Naast het roekeloze rijgedrag en het doorrijden na het ongeval werd later duidelijk dat de man ook nog eens te diep in het glaasje had gekeken. De ademanalyse gaf een score van 665 ugl. Daarbij had de man ook gereden met een ongeldig rijbewijs.

Porsche

De 61-jarige man gaf op de zitting aan dat hij niet had gereden en dat de getuige dat verkeerd moet hebben gezien. Een vrouw had gereden maar getuigen hadden gezien dat deze vrouw pas later in een Porsche ter plaatse was gekomen.

Veilige plek

De 61-jarige man liet op de zitting weten dat hij zeker niet was doorgereden. Hij was juist op zoek naar een veilige plek om te parkeren. Hij vond het te gevaarlijk om op de plek van het ongeval te blijven staan en was daarom een stukje verder gereden. De politierechter kon zich daarin vinden en achtte dit feit dan ook niet bewezen. De andere feiten vond ze wel wettig en overtuigend bewezen.

Veel verkeersdelicten op naam

De 61-jarige man kwam niet voor het eerst in aanraking met justitie. Zo kreeg hij in september 2017 al eens een rijontzetting van 8 maanden waarvan er nog 2 maanden 'open stonden'. Op 31 maart 2020 werd zijn rijbewijs ongeldig verklaard en op 17 augustus 2021 kreeg hij een taakstraf opgelegd (waarbij 80 uur taakstraf nog loopt).

'Hij is een verkeershufter'

De officier van justitie liet weten dat alle verdenkingen vallen en staan of hij de auto had bestuurd of niet. "Hij ontkent en dat verbaasd me. Kijkend aan wat er voor bewijs ligt dan valt er weinig aan te ontkennen. Het is zo ongeloofwaardig. Hij is een verkeershufter."

"Ik hecht heel veel waarde aan de getuige. Hij was nuchter en hij reed meteen achter de auto aan en hij zegt dat hij zag wie er uitstapte." Hij had geen vrouw gezien. De vrouw van de Porsche had ter plaatse aan de politie verklaard: "Ik heb twee voertuigen tegelijkertijd bestuurd". De officier sprak klare taal: "Deze verklaring werd door de politie zo ongeloofwaardig geacht dat zij niet eens werd gehoord....."

De politierechter achtte ook bewezen dat de 61-jarige man had gereden. Hij werd alleen vrijgesproken voor het verlaten van de plaats van het ongeval. Dit gold niet voor het roekeloze rijgedrag, het drankgebruik en het rijden met een ongeldig rijbewijs.

Gewaarschuwd mens

"Het zijn stuk voor stuk nare feiten. Onder invloed rijden, geen rijbewijs en een ongeval veroorzaken. U mag van geluk spreken dat het alleen maar blikschade was. Ik neem het u zeer kwalijk dat u toch weer bent gaan rijden. U heeft dat vaker gedaan en u was een gewaarschuwd mens."

Celstraf

De politierechter vond een celstraf de enige passende straf. De man kreeg een onvoorwaardelijke celstraf van 6 weken. Voor het gevaarlijke verkeersgedrag (artikel 5) kreeg hij een geldboete van 500 euro. Ook de twee voorwaardelijke straffen worden tenuitvoer gelegd (80 uur werkstraf en rij ontzegging van twee maanden).