Zeearend jongen uit eitjes gekropen in EarnewÃ¢ld

Zeearend jongen uit eitjes gekropen in Earnewâld

zo 24 april 2022 11.32 uur

EARNEWâLD - Een klein feestje bij It Fryske Gea dit weekeinde. Twee zeearend jongen zijn uit de eieren gekropen van de zeearend die huisvest in De Alden Feanen bij Earnewâld. Het nest is 24 uur per dag live te zien via een webcam.

Het is niet de eerste keer dat in de omgeving van Earnewâld een zeearend voor het eerst het daglicht ziet. Al vijf keer broedde de zeearend met succes in het gebied. Sinds 2017 zijn er acht jongen grootgebracht.

Nestcam

Dankzij de 'nestcam' kan iedereen in de wereld volgen hoe het zeearend jong zal groeien. De zeearend van Earnewâld legde in totaal twee eieren op 14 en 18 maart. Beide eieren kwamen dit weekeinde uit.

Klik hier om de live beelden te bekijken.