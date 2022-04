T-diel betaalt jaarlijks 6000 euro aan Allefriezen.nl

do 21 april 2022 23.30 uur

BURGUM - De gemeente Tytsjerksteradiel betaalt al tien jaar lang jaarlijks 6000 euro aan de website Allefriezen.nl. De bijdrage kwam donderdagavond voorbij tijdens een begrotingswijziging in de gemeenteraad. Dineke Wagenaar (VVD) begreep niet waarom de gemeente hier een bijdrage aan geeft.

De website Allefriezen.nl is van het bedrijf Pictorae en de site toont de historische gegevens vanuit het bevolkingsregister aan het publiek. De deelname aan deze site kost de gemeente echter 6000 euro per jaar en deze bijdrage is bij de opstart van deze site vooreerst tien jaar vooruitbetaald. Omdat deze periode nu afgelopen is, kwam het bedrag tevoorschijn in een begrotingswijziging.

Geen kerntaak

Raadslid Dineke Wagenaar vindt dat zo'n site geen kerntaak van de gemeente is. Onder het mom van 'Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd' ziet ze deze kostenpost het liefst verdwijnen. Wethouder Tytsy Willemsma vond dat het 'bestaand beleid' is en dat een eventuele wijziging thuishoort bij de Kadernota. "Dit is trochsetten fan belied en dan hat it finansjele konsekwenties."

Dineke Wagenaar (VVD) betwiste dit omdat het wel bij deze begrotingswijziging aan de orde kwam. De VVD diende een amendement in om de subsidie aan Allefriezen.nl te schrappen. Alleen de VVD en BVNL stemden voor. Alle andere partijen willen wel graag jaarlijks 6000 euro beschikbaar blijven stellen aan de site.