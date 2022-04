'T-diel stevent af op vierde wethouder in college'

do 21 april 2022 22.25 uur

BURGUM - Er komt mogelijk een vierde wethouder in het gemeentebestuur van Tytsjerksteradiel. Het balletje over de vierde wethouder werd opgeworpen door Erwin Duursma (D66). Hij vindt dat er gekeken moet worden naar de kwaliteit die er nu zit. Hij pleit dat de huidige wethouder van de ChristenUnie blijft ondanks het feit dat deze partij niet deel gaat uitmaken van de coalitie.

"Dat is niet omdat ik persoonlijk fan van de heer Bouwman ben maar ik vind hem super goed in zijn werk..." Duursma wilde donderdagavond duidelijkheid van zijn collega raadsleden. Dat kreeg hij maar gedeeltelijk.

De gemeenteraad besprak deze donderdagavond het advies van de informateurs. Zij zien het CDA, FNP, PvdA en GroenLinks als beste mogelijkheid voor een coalitie.

CDA voor vier wethouders

De heer Sietsma (CDA) liet als reactie weten dat zijn partij duidelijk een voorkeur heeft uitgesproken voor vier wethouders. "Wy ha yn it twadde pertear mei de ynformateurs hiel dúdlik ús foarkar útsprutsen foar fjouwer wethâlders. It CDA had in grutte foarkeur om de kundigens fan Willemsma en Bouwman fêst te hâlden yn it kolleezje...."

Poppetjes

Peter van der Hoef (PvdA) reageerde na een schorsing van tien minuten. Hij vond het bijzonder dat er niet wordt gesproken over grote maatschappelijke problemen en dat we "gelijk naar de poppetjes schieten....". "Het is raar om het daar nu al over te hebben." Van der Hoef vindt dat dit soort dingen in de komende formatie-ronde thuishoren. "Dan heb je het over de verdere collegevorming, portefeuilles en wethouders-kandidaten etc..."

Geen reactie

Freddy de Haan (FNP) negeerde Duursma's vraag helemaal. Hij maakte wel bekend dat de huidige informateurs door kunnen gaan als formateurs. De meerderheid van de gemeenteraad kon zich daarin vinden.

Super belangrijk

Duursma reageerde op Van der Hoef dat hij het juist super belangrijk vindt om nu over de personen te praten in plaats van later in de achterkamertjes. "Het is wel even nu of nooit.... Het gaat om kwaliteit, management en wat goed is voor de gemeente."

Motie

Duursma besloot danook om een motie in te dienen om Bouwman te behouden in het nieuwe college. Zes raadsleden (CU, D66, BVNL) stemden voor, 17 tegen. BVNL gaf wel duidelijk aan dat Bouwman alleen welkom was als derde wethouder. Een vierde wethouder zou voor deze partij een brug te ver zijn. De meerderheid gaf wel aan dat zij zich konden vinden in Duursma's betoog, alleen vonden ze dat dit hoofdzakelijk een zaak is voor in de komende formatie.

De formatie zal de komende weken zijn beloop krijgen. In deze formatie zal de coalitievorming van de partijen CDA, FNP, PvdA/GroenLinks verder worden onderzocht. De laatste partij treedt op als 'één' partij. Alledrie partijen hebben vijf zetels en een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Update 23.35 uur

Om er zeker van te zijn dat er voldoende steun was in de gemeenteraad besloot Freddy de Haan om een motie vreemd in te dienen om te stemmen over de nieuwe formateurs. De Haan had tijdens de raadsvergadering op WâldNet gelezen (zie boven) dat de meerderheid van de raad zich in de nieuwe formateurs konden vinden maar hij was nog niet zeker van zijn zaak. De berichtgeving op WâldNet bleek na het stemmen te kloppen: vrijwel alle partijen stemden voor het plan, alleen de VVD stemde tegen.

