Leeuwarder (31) slaat in Dokkum met boksbeugel: 4 maanden cel

do 21 april 2022 14.50 uur

LEEUWARDEN - Een Leeuwarder (31) die in de nacht van 7 november vorig jaar in Dokkum twee mannen met een boksbeugel mishandelde, is veroordeeld tot vier maanden cel. De Leeuwarder verscheen donderdag niet op de zitting van de politierechter.

'Iemand het ziekenhuis in slaan'

In een vechtpartij op straat bij een discotheek had de Leeuwarder de andere twee mannen met de boksbeugel geslagen. “Vanuit het niets”, volgens de officier van justitie. Het gebruik van een boksbeugel had maar één doel, wist de officier. “Om zoveel mogelijk schade toe te brengen en iemand het ziekenhuis in te slaan”.

Messteek

Dezelfde nacht waren er meer incidenten in het centrum van Dokkum. Een 20-jarige vrouw liep een messteek op. De politie hield een 16-jarige verdachte aan. De Leeuwarder was volgens de officier van justitie niet betrokken bij dit incident.

Balletjespistool

Bij het doorzoeken van de woning van de man vond de politie twee dagen later twee zogenoemde airsoftwapens, ook wel balletjespistool genoemd. Die waren voor zijn kinderen leuk om mee te spelen, verklaarde de Leeuwarder. Omdat dit soort wapens sprekend op echte pistolen lijken, zijn ze verboden.