Woning brandt volledig uit op Ameland

do 21 april 2022 08.40 uur

NES (AMELAND) - Een rietgedekte woning op Ameland is in de nacht van woensdag op donderdag volledig verwoest door een brand. De brandweer werd om 23.30 uur opgeroepen. Bij aankomst van de spuitgasten sloegen de vlammen al uit de woning aan de Zwarteweg.

De brandweer heeft de woning gecontroleerd laten uitbranden. Er is direct ingezet om de naastgelegen woning te besparen, dit is gelukt. De woning zelf is compleet verwoest. Over de oorzaak van de brand is niks bekend, dit zal worden onderzocht. Er is niemand gewond geraakt.

FOTONIEUWS