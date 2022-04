Sporthal De Trimmer in Dokkum is niet meer

wo 20 april 2022 21.40 uur

DOKKUM - Vandaag zijn de laatste stukken van de staalconstructie van sporthal De Trimmer in Dokkum gedemonteerd.

Hiermee is de sporthal definitief verleden tijd en is er een eind gekomen aan een tijdperk van tientallen jaren sporten in sporthal De Trimmer die voorzien was van een houten vloer.

Omdat delen van de sporthal worden hergebruikt is de sporthal gedemonteerd in plaats van gesloopt. Zo was er onder andere belangstelling voor de houten gordingen en delen van de stalen constructie zodat deze elders weer kunnen worden hergebruikt. Daardoor hebben de werkzaamheden ook meer tijd in beslag genomen.

Nadat de sporthal was gesloten is de hal nog een tijd in gebruik geweest als vaccinatielocatie van de GGD.

De komende tijd zal de betonnen vloer nog verwijderd worden en ontstaat er ruimte voor recreatieve ontwikkeling, kunst en sport. Omdat VV Dokkum en KV Oostergo gebruikmaken van de kantine gaat de oude sportkantine gaat later tegen de vlakte. De sportclubs gaan een nieuw gebouw realiseren en naar verwachting kan de bouw daarvan in de tweede helft van 2022 los.

