Brand in opslagloods aan Hogedijken

wo 20 april 2022 19.10 uur

DOKKUM - In een opslagloods aan de Hogedijken in Dokkum woedde woensdagavond korte tijd brand. In de loods werd onder andere chinees voedsel opgeslagen waaronder slaolie en spaghetti.

De Dokkumer brandweer wist het vuur snel te doven en enkele pallets zijn verplaatst met een palletwagen en een heftruck. De brand is vermoedelijk ontstaan in een verlichtingsarmatuur op zolder. De verlichting is ook door de brandweer naar buiten gebracht.

