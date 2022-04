Brand in motor van bestelbus in Stroobos

wo 20 april 2022 18.46 uur

STROOBOS - In een bestelbus brak woensdagavond aan de Zw. Kooistraat in Stroobos brand uit in het motorgedeelte. De brandweer werd om 18.24 uur gealarmeerd voor de autobrand.

De brandweerlieden wisten het vuur te doven met water en schuim. De bestuurder had daarvoor zelf nog een poging gedaan om het vuur te blussen met een brandblusser. Daarna zijn er door de brandweer nog wat sloopwerkzaamheden verricht in het motorcompartiment om er zeker van te zijn dat de brand geblust was.

