Sipke Hoekstra geïnstalleerd als nieuw VVD-Statenlid

wo 20 april 2022 14.48 uur

LEEUWARDEN - Sipke Hoekstra is woensdag in de Statenvergadering op het provinciehuis in Leeuwarden geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD. De commissaris van de Koning A.A.M. (Arno) Brok nam de belofte af en feliciteerde hem met een bos bloemen.

Pool stopte na nep-account

De heer Hoekstra is de opvolger van de heer Pool, die in dezelfde vergadering afscheid heeft genomen. Pool moest zijn werkzaamheden neerleggen nadat ontdekt werd dat hij een nep-account van de FNP had aangemaakt en zo nepnieuws verspreidde.

Sipke Hoekstra is geboren op 5 oktober 1956 te Hars en woont nu in Rottevalle. Hij werkt bij Wetterskip Fryslân en is jarenlang raadslid geweest in Smallingerland. Daarnaast is hij ook een tijdje wethouder voor Financiën, Sociaal Domein en Onderwijs geweest.