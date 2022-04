Echtpaar Hoekstra-Kooistra uit Sumar viert briljanten huwelijksjubileum

di 19 april 2022 15.00 uur

SUMAR - Tjeerd Hoekstra (88) en Tryntsje Kooistra-Hoekstra (87) stapten 65 jaar geleden op 18 april in het huwelijksbootje. Namens de gemeente bracht burgemeester Gebben een bezoek aan het echtpaar om hen persoonlijk te feliciteren met dit jubileum.

De heer Hoekstra is geboren en getogen in Rypstjerk, mevrouw Hoekstra zag het levenslicht in Sumar. Na hun trouwen gingen ze op de boerderij van de ouders van mevrouw Hoekstra wonen. Hier wonen ze, 65 jaar later, nog steeds zelfstandig. Na zes jaren huwelijk stopten ze met de boerderij en ging meneer aan de slag als vrachtwagenchauffeur. Mevrouw was voor haar trouwen naaister voor particulieren, hiermee is ze gestopt na de geboorte van hun eerste dochter. Daarna zorgde zij voor het huishouden en de kinderen. Er werden in totaal zes kinderen, 14 kleinkinderen en acht achterkleinkinderen geboren.

Meneer en mevrouw Hoekstra waren beiden heel actief in het verenigingsleven. Meneer Hoekstra is ruim 60 jaar lid geweest van het Christelijke Zangkoor Sumar. Zingen en muziek is altijd zijn passie geweest. Hij loopt altijd te fluiten, aldus dochter Rennie. Tot vier jaar geleden was hij lid van het koor. Voor zijn 60-jarig lidmaatschap is hij gehuldigd door de Zangbond. Daarnaast was hij actief binnen de kerk als ouderling in de Kerkenraad.

Mevrouw Hoekstra is de dochter van een timmerman en ook zij is erg handig en creatief. Ook heeft mevrouw een organisatietalent, wat ze heeft ingezet tijdens haar bestuursfuncties. Zo zat ze in een adviescommissie voor een woningcorporatie en ook was ze betrokken bij de verbouwing van de kerk.

Het echtpaar Hoekstra-Kooistra viert hun huwelijksjubileum op 23 april met de familie.

FOTONIEUWS