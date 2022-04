Tiental tips over 'illegale afvaldump' langs N355

di 19 april 2022 10.48 uur

TYTSJERK - Een tiental tips ontving WâldNet deze dinsdag over een illegale afvaldump langs de N355 bij Tytsjerk. Het bleek niet het geval te zijn. Het afval in de sloot is namelijk onderdeel van de theatrale wandeling Karantêne.

De voorstelling is op 22, 23, 24 en 29, 30 april en 1 mei 2022. Het is een rondgang van ongeveer 4 kilometer in- en rond de volkstuin en het natuur- en cultuurpark Vijversburg.

Inhoud van het stuk

Een gekantelde truck met containers groen-GIF op de N355 heeft Tytsjerk in één klap veranderd. Giftromen zijn richting Zwartewegsend gegaan op de volkstuinen en in de kleine huisjes binnengedrongen. Een enorme milieuvervuiling en de aarde is daar bloedheet geworden. De inwoners veranderen in groenige zombies of swalkers. De noodtoestand is uitgeroepen. Mensen zitten daar al een maand in \'karantêne’. Er dreigt een enorm voedselprobleem in Tytsjerk. De mensen zijn radeloos en uitgehongerd.

De inwoners op Swarteweisein in Tytsjerk worden het zwaarst getroffen. De armen en de ouderen. Het Park Vijversburg biedt uitkomst. Daar is de helende werking van de natuur, het water en de planten. De kennis van vroegere bewoner van de prachtige villa mevrouw Baudina Looxma moet worden gebruikt. Er worden prachtige kunstwerken gemaakt van afvalmaterialen.

Personages stappen uit enorme schilderijlijsten, die door de bouwgroep zijn gemaakt en de 'troep'-groep maakt hele bijzondere kunst aan de route. Zij hebben heel veel afval uit Tytsjerk gebruikt voor dit project en dat houdt mensen wel een spiegel voor. Er zijn verder specifiek voor dit project kunstwerken neergezet in Park Vijversburg. Deze kunstwerken maken deel uit van de voorstelling Karantêne.

Omdat een groot aantal Tytsjerkers meewerkt aan de voorstelling is het een echt Mienskipsproject geworden.

Alle voorstellingen zijn helaas al uitverkocht. Er zijn nog enkele kaarten voor de try-out van woensdagavond: www.karantene.nl