Boot en trailer gaan verloren bij schuurbrand in Jubbega

ma 18 april 2022 18.08 uur

JUBBEGA - Een boot en een trailer zijn maandagmiddag verloren gegaan bij een schuurbrand aan de Schoterlandseweg (N380) in Jubbega. De brandweer werd om 17.34 uur opgeroepen om de brand achter de woning te blussen.

Korte tijd kwam er veel rook vrij wat in de wijde omgeving was te zien. Zowel het schuurtje, de boot en de trailer zijn fors beschadigd geraakt. De brandweer heeft de restanten afgeblust. Over de oorzaak is niks bekend. Niemand raakte gewond.