Het Wâldpykpaad officieel geopend door Willem Waldpyk

ma 18 april 2022 17.00 uur

BUITENPOST - Het Wâldpykpaad bij Paviljoen MeM in Buitenpost is Paasmaandag op geheel eigenwijze geopend door Willem de Vries (Wâldpyk). Even na 14.00 uur was er eerst een korte toespraak van Willem Wâldpyk. Hierbij moest Atsje enkele vragen vertalen van het Nederlands naar het Woudfries. Daarna werd er een toast uitgebracht want Atsje kreeg uit handen van Willem de Vries het Wâldpykcertificaat uitgereikt en werd het laatste Waldpykbordje vakkundig op een paal geschroefd door Willem en Atsje, hierbij was Wâldpykpaad officieel geopend.

Op de Wâldpykpaden kunnen jong en oud dwalen door het Egyptebos van Staatsbosbeheer en ontdekken wat er leeft en groeit. Het wandelpad bij Paviljoen MeM is straks een grote belevingsroute voor jong en oud waar telkens iets nieuws over Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden te ontdekken valt.

Wâldpykpaden voor de beleving van het Nationaal Landschap

Het Wâldpykpaad bij Paviljoen MeM is een samenwerking van Paviljoen MeM, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Achtkarspelen (VANLA), Staatsbosbeheer, stichting Wrâldfrucht en vereniging Noardlike Fryske Wâlden. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil samen met andere partijen ervoor zorgen dat er op meerdere plekken in het Nationaal Landschap wâldpykpaden worden aangelegd om het bijzondere landschap te ontdekken.

FOTONIEUWS