Quad eindigt in bushokje na botsing met auto

zo 17 april 2022 21.51 uur

DOKKUM - Op de Harddraversdijk in Dokkum kwamen zondagavond een quad en een auto in botsing. Een van de opzittenden van de quad raakte gewond. Hij is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de quad reed omstreeks 21.20 uur op de Harddraversdijk toen hij op de kruising met de Stern geen voorrang kreeg. Een automobiliste, die vanaf de Stern kwam en linksaf sloeg, zag de quad over het hoofd. Een botsing was het gevolg, waarna de quad tegen het bushokje tot stilstand kwam. Hierbij sneuvelde het glas van de zijkant van het bushokje.

De bestuurder van de quad heeft het advies gekregen zich later in de avond te melden bij de dokterswacht.

