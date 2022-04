Brand in machinekamer op veerboot De Sier

zo 17 april 2022 10.20 uur

NES (AMELAND) - Op veerboot De Sier is zaterdagavond brand ontstaan in de machinekamer. De brandweer werd rond 19.20 uur gealarmeerd en had de situatie snel onder controle. In de haven van Nes konden alle passagiers en bemanning veilig van boord worden gehaald.

De exacte schade aan het schip is nog niet bekend. Veerboot De Oerd werd ingezet om de laatste afvaarten Ameland - Holwerd over te nemen. Voor zover bekend heeft de brand geen gevolgen voor de verdere dienstregeling.