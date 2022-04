Dronken fietser botst op rijdende auto in Kollumerzwaag

zo 17 april 2022 01.28 uur

KOLLUMERZWAAG - Een dronken fietser is zaterdagavond gewond geraakt nadat hij in botsing kwam met een rijdende auto. De man slingerde over de Foarwei in Kollumerzwaag en kwam rond 23.00 uur in botsing met het voertuig. De politie, twee ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

Omstanders wisten te vertellen dat de man uit het café in Veenklooster kwam. Zij troffen de fietser al slingerend aan. Na de botsing kwam de kroegganger ten val en raakte hierbij gewond. De man is met de ambulance meegenomen naar het ziekenhuis. De inzet van de heli bleek niet nodig.

Door de aanrijding raakte de auto beschadigd. De automobilist uit De Westereen kwam met de schrik vrij. Een getuige werd ook nog nagekeken door het ambulancepersoneel omdat ze niet lekker werd. Zij hoefde uiteindelijk niet mee met de ambulance.

