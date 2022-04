Elektrische fiets vliegt in brand in Burgum

za 16 april 2022 23.02 uur

BURGUM - Een elektrische fiets is zaterdagavond in brand gevlogen in Burgum. De fiets stond in de voortuin van een woning aan de Iikmounewei. Nadat de brand was ontdekt, is de Burgumer brandweer rond 22.45 uur ter plaatse gekomen.

De brand is door de brandweer vlot geblust. Het is mogelijk dat de accu van een elektrische fiets spontaan vlam vat als de cellen zijn beschadigd. Waarschijnlijk is dat de oorzaak van de brand.

