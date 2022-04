Renze Stiemsma wint het Lyts Frysk Diktee 2022

za 16 april 2022 09.53 uur

LIOESSENS - Renze Stiemsma van basisschool De Griffel in Lioessens kan het best Fries schrijven van alle basisschoolleerlingen in Friesland. Met 8 fouten werd hij afgelopen week de winnaar van het Lyts Frysk Diktee in het provinciehuis. Tweede werd Jelmer Faber, eveneens leerling van De Griffel in Lioessens, met 10 fouten. De derde plaats was voor Brecht Haantjes van De Jasker uit Nij Beets. Zij had 11 fouten.

Er deden in totaal 40 leerlingen van 16 scholen mee aan de finale van het Lyts Frysk Diktee. Schrijfster Martsje de Jong schreef de dicteetekst en las het dictee ook voor. Martsje de Jong is bekend van onder meer de Friese vertalingen van Pippi Langkous van Astrid Lindgren (2020) en De Goargels van Jochem Myjer (2021).

De organisatie van het dictee is in handen van Cedin, Afûk, Fryske Akademy en de provincie Fryslân.

Grut Frysk Diktee

Op dinsdag 17 mei volgt het Grut Frysk Diktee. Mensen die daar aan mee willen doen, kunnen zich nog kwalificeren tot 24 april. Dat kan via www.fryskdiktee.nl.