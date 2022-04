Fietstocht om geld in te zamelen voor Oekraïne

vr 15 april 2022 19.05 uur

DOKKUM - Om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne wordt zondag 24 april een fietstocht georganiseerd. De organisatie is in handen van Wielergenootschap Dockum in samenwerking met SportDrieWo, TFC Surhuisterveen en de fietsvrienden Lauwersland. Onder de naam Fietsen Voor Vrede kunnen deelnemers kiezen uit een tocht van verschillende afstanden. De langst afstand is 150 kilometer.

Er kan worden gestart op verschillende locaties. De hoofdlocatie is Dokkum, maar er kan ook worden gestart in Warfstermolen, Surhuisterveen, Burgum of Stiens. De opbrengst van deze fietstocht gaat in z'n geheel naar Giro 555. Inschrijven kan via deze website.

Deelnemers wordt gevraagd in beweging te komen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne en een kleine financiële bijdrage te leveren. Om de kosten zo laag mogelijk te houden, dienen de deelnemers hun eigen verzorging te regelen.