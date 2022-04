Redladder aangetroffen tegen gevel van woning

vr 15 april 2022 16.48 uur

DOKKUM - In de nacht van donderdag op vrijdag werd er tegen de gevel van een woning in Dokkum een ladder aangetroffen. Het ging om een zogenaamde redladder, die normaal bij de Altenabrug hangt. Dit soort ladders kunnen worden gebruikt in het geval van een drenkeling.

In dit geval was degene die de ladder tegen de woning heeft gezet vermoedelijk iets anders van plan. Er is niet ingebroken in de woning aan de Gedempte Hantumervaart.