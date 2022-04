41 Oekraïense vluchtelingen verblijven in opvang in Berchhiem

vr 15 april 2022 14.55 uur

BURGUM - Sinds een week worden er vluchtelingen opgevangen in de voorheen leegstaande vleugel van Berchhiem in Burgum. Op dat moment gaat het om 41 vluchtelingen uit Oekraïne. Dankzij de inzet van KEaRN en de vrijwilligers is het gelukt om deze mensen warm op te vangen en ze een fijn tijdelijk onderkomen te bieden.

Omdat de locatie extra goed geschikt is voor invalide mensen zijn ook twee mannen met een handicap opgevangen. Voor hen is thuiszorg geregeld. Omdat de woonbegeleiding door een kleine groep mensen wordt geregeld, is KEaRN nog op zoek naar meer woonbegeleiders voor de gemeentelijke opvanglocaties.

Ondertussen wordt verder gewerkt aan de tweede verdieping van Berchhiem om deze ook gereed te maken voor de opvang van vluchtelingen.

De vleugel van het zorgcentrum staat al jaren leeg. Een muizenplaag was destijds de opmaat tot een vrijwel algehele leegstand van de appartementen.