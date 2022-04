Machinekamer TalmahÃ»s vol rook door kortsluiting

Machinekamer Talmahûs vol rook door kortsluiting

do 14 april 2022 19.07 uur

FEANWâLDEN - Het was even schrikken voor het personeel van Talmahûs in Feanwâlden toen aan de achterzijde een branderige lucht werd waargenomen. Het was toen nog niet duidelijk of er sprake was van brand of niet.

De brandweer van de De Westereen werd rond tien voor half vijf gealarmeerd en kwam met spoed ter plaatse. Bij aankomst bleek de oorzaak te zitten in de machinekamer in de kelder. Er was vermoedelijk kortsluiting ontstaan in een pomp.

De brandweer hoefde weinig meer te doen dan wachten op de technische dienst. Er raakte niemand gewond bij het voorval.