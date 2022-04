Pilot Tiny Houses in Hurdegaryp is succesvol

do 14 april 2022 17.44 uur

HURDEGARYP - In 2016 besloot gemeente Tytsjerksteradiel om mee te werken aan een project voor vijf Tiny Houses in Hurdegaryp. Omdat er nog weinig bekend was over deze woonvorm, besloot de gemeente een vergunning voor vijf jaar te verlenen.

Eigenaren van de Tiny Houses en omwonenden zijn na vijf jaar tevreden over de situatie. Daarom heeft de gemeente de tijdelijke vergunning verlengd en gaat de komende jaren werken aan een definitieve oplossing. Tytsjerksteradiel was de eerste gemeente met een 'lytse húskes strjitte'.

In 2015 meldde initiatiefnemer Gerard Dijkstra zich bij de gemeente met een plan voor Tiny Houses, een woonvorm voor mensen die kiezen voor een minimale leefstijl. Dijkstra woonde destijds in de Randstad en was starter op de woningmarkt. "De prijzen voor een appartement in de Randstad waren toen al hoog. Ik wil niet werken voor een huis en bovendien wilde ik graag terug naar Fryslân." De gemeente wil alle inwoners graag passende huisvesting bieden en staat daarbij open voor nieuwe woonvormen.

Geen bezwaren meer

Omwonenden reageerden in eerste instantie terughoudend op het plan. "Daarom hebben we met de initiatiefnemers en omwonenden afgesproken dat het project als pilot wordt gezien. We hebben toen een vergunning verleend voor vijf jaar", legt wethouder Gelbrig Hoekstra uit. "Inmiddels is duidelijk dat Tiny Houses een woonvorm is die past in onze gemeente."

De eigenaren van de Tiny Houses zijn nog steeds enthousiast. Vier van de oorspronkelijke eigenaren wonen er nog. Mogelijke bezwaren van omwonenden zijn er niet meer.

Wooncomfort in een kleiner jasje

Mensen die kiezen voor wonen in een Tiny House willen een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achterlaten. Dit doen zij onder meer door klein te wonen. Zo gebruiken ze minder energie en grondstoffen en nemen ze genoegen met minder spullen. Er ligt dus een bewuste woon- en levenskeuze ten grondslag aan het wonen in een Tiny House. "We hebben veel wooncomfort," vertelt Dijkstra. "Het is niet veel anders, alleen in een kleiner jasje; duurzamer en betaalbaarder!"

