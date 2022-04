Noardeast-Fryslân krijgt lokale coalitie zonder CDA

do 14 april 2022 10.30 uur

DOKKUM - De nieuwe coalitie van de gemeente Noardeast-Fryslân zal bestaan uit de lokale partijen FNP (8), S!N (7) en Gemeentebelangen (1). Dat is de voorlopige uitkomst van de formatiegesprekken in de afgelopen weken. Opvallend is dat er geen plek meer is voor de christelijke partijen CDA en ChristenUnie.

De FNP en S!N waren bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart de grote winnaars. Beide partijen wonnen drie zetels. Gemeentebelangen verloor er één maar mag toch aanschuiven op het pluche. De drie partijen hebben samen een nipte meerderheid met 16 zetels van de 29.

Kandidaat wethouders

De volgende mensen zijn de kandidaat wethouders: Aant Jelle Soepboer (FNP), Bert Koonstra (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Sjoerd Keizer (S!N) en Pieter Braaksma (Gemeentebelangen).

De uitkomst van de huidige gesprekken wordt dinsdag a.s. besproken in de gemeenteraad. Een formateur gaat daarna de coalitie en college vorm geven.