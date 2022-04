Leerlingen poetsen Stroffelstiennen in Drachten

do 14 april 2022 09.29 uur

DRACHTEN - Leerlingen van Singelland Het Drachtster Lyceum poetsten woensdag de Stroffelstiennen in Drachten. Deze stenen werden in 2017 - in samenwerking met de historische vereniging Smelne's Erfskip - gelegd voor twee oud-leerlingen David en Simon Turksma. Het project - op initiatief van Sofia Krol ontstaan - werd financieel gedragen vanuit de gemeenschap, door mensen die het van wezenlijk belang vonden dit te ondersteunen.

Drie Stroffelstiennen werden op 5 juli 2016 geplaatst, op 20 oktober 2017 twaalf. Voor de laatste steenlegging werd in 2017 intensief samengewerkt met Het Drachtster Lyceum. Deze laatste twee stenen in de Kerkstraat zijn gelegd voor oud-leerlingen David en Simon Turksma die tijdens de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer werden van het nazi-regime.

Aandacht voor de bevrijding

In Duitsland worden de 'Stolpersteine' gepoetst rond 9 november ter herinnering aan de Kristallnacht van 1938 toen in Duitsland Joden en hun bezittingen werden aangevallen. In Drachten is dit jaar gekozen voor 13 april, omdat deze dag in de buurt ligt van de 'Drachtster bevrijdingsdag', 14 april 1945.

In de lessen wordt aandacht geschonken aan de bevrijding van Drachten door middel van een video die het resultaat is van een samenwerking van Smelne's Erfskip en Het Drachtster Lyceum. In deze video zijn ook de filmbeelden opgenomen van de lokale bakker E.G. van der Meulen die als amateur-filmer de binnenkomst van de Canadezen vereeuwigde.