Kranslegging bij monument Blauforlaet

wo 13 april 2022 21.06 uur

AUGUSTINUSGA - Burgemeester Oebele Brouwer legde woensdag samen met leerlingen een krans en bloemen bij het oorlogsmonument van Blauforlaet. De kinderen werden tijdens de kranslegging meegenomen naar de historische gebeurtenis bij de brug in 1945.

Bij het buurtschap Blauforlaet, ten zuiden van Buitenpost, werd in de laatste dagen van de Tweede Wereldoorlog fel gevochten. De inzet was de strategisch belangrijke brug over het Kolonelsdiep (Prinses Margrietkanaal).

Op 14 april 1945 werd de brug door middel van een verrassingsaanval veroverd door Friese verzetsstrijders van de NBS om deze zo te sparen voor de oprukkende Canadezen. In 1956 werd ter herinnering hieraan een herdenkingsmonument geplaatst bij Blauwverlaat.

Net als in Oekraïne nu, was 'vrijheid' hetgeen waarvoor men streed. In een land als Nederland dat voor veel mensen bijna niet meer voor te stellen, hoe het is om zonder vrijheid door het leven te gaan.

FOTONIEUWS