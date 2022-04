Koeiendans bij biologisch melkveebedrijf Marinus

wo 13 april 2022 15.26 uur

TWIJZEL - Woensdag was het zover, het land was opgedroogd en er stond genoeg gras voor de koeien om al springend en dansend de wei weer op te zoeken. Vele kinderen waren getuige.

De kinderen van groep 1 t/m 4 van De Oanrin in Twijzel waren voor deze happening uitgenodigd. De kinderen waren harstikke enthousiast en kregen na afloop een over heerlijk pingo ijsje. Het is vanaf vandaag ook weer mogelijk om heerlijke weidemelk in de melktap te tappen.

FOTONIEUWS