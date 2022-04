Burgumer tennisvereniging krijgt vier padelbanen

wo 13 april 2022 15.20 uur

BURGUM - TV De Leechkamp in Burgum gaat binnenkort vier padelbanen realiseren. Met de aanleg zal ook een deel van het terras worden aangepast. De tennisvereniging wil met de padelbanen op een laagdrempelige manier bijdragen aan de verruiming van sport- en bewegingsmogelijkheden.

Padel is een nieuw opkomende sport. Bij padel speel je altijd in dubbelteams en volg je tennisregels. Het veld is iets kleiner dan bij tennis en heeft glazen achterwanden. Om de zijkanten staat een hek. Het grootste verschil met tennis is dan ook dat de bal steeds weer terug het veld op stuitert, waardoor je veel langere rally's hebt.

Het gehele project op het tennispark is begroot op 236.945 euro en via de provinciale IMF subsidie krijgt de tennisclub 19.006 euro subsidie.