Lytse Loane krijgt nieuwe speeltuin

wo 13 april 2022 14.45 uur

DAMWâLD - De oude Klautertún Loane Ferter in Damwâld is aan vervanging toe. De speeltuin aan de Lytse Loane wordt binnenkort volledig vernieuwd waardoor deze weer veilig en toekomstbestendig is.

Het belangrijkste doel is het bevorderen en stimuleren van buitenspelen voor kinderen tot en met 12 jaar, even als het stimuleren van ontmoetingen in de buurt.

Klautertun Loane Fertier krijgt een subsidie van 24.510 euro via het Iepen Mienskipsfûns van de provincie. Het gehele project is begroot op 61.276 euro.