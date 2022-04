Crossmotoren verstoren broedseizoen op Ameland

wo 13 april 2022 11.17 uur

NES (AMELAND) - De lente is begonnen en daarmee ook het broedseizoen. De meeste dieren bereiden zich in alle rust voor op het kroost wat komen gaat. Maar niet op Ameland. Daar wordt hun rust ruw verstoord.

In de afgelopen periode zijn bij de politie meerdere meldingen binnengekomen van crossmotoren in de bossen en het duingebied. Dit is niet toegestaan en de politie van Ameland zal dan ook extra gaan controleren. Zodat ook de Amelandse vogels in alle rust kunnen broeden.