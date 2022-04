Scheiding Dantumadiel en Noardeast gaat miljoenen kosten

di 12 april 2022 18.10 uur

DOKKUM - Ruim 7.000.000 euro. Dat kan de scheiding tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân wel eens gaan kosten. Adviesbureau Lysias maakte - in opdracht van de gemeente - een schatting tussen de 2.3 en 7.2 miljoen euro. Dit zijn de eenmalige kosten. Het uit elkaar trekken van de gemeentelijke organisatie kost niet alleen geld, beide gemeenten zullen er jaarlijks tussen de 1.3 en 5.8 miljoen euro bij inschieten vanwege minder efficiëntie.

De komende maanden moet er o.a. een opheffingsbesluit en -plan komen om vervolgens in 2023 te beginnen met het losweken van het gemeentelijke apparaat. De twee gemeenten gaan scheiden omdat de ambtelijke samenwerking in de laatste jaren niet voldeed. Het politiek zelfstandige Dantumadiel had op een zeker moment 'eigen' ambtenaren en daar ging Noardeast niet mee akkoord: tijd voor een scheiding.

Opbouw Dantumadiel

Voor de gemeente Dantumadiel ligt alles nog open als het gaat om de opbouw van een nieuwe organisatie. De gemeente is relatief klein met bijna 19.000 inwoners. Er moet een slagvaardige gemeente komen die de kleine taken zelf oppakt en de complexere taken laat uitvoeren door omliggende gemeenten. "Zo is het een mogelijkheid de bedrijfsvoering onder te brengen bij Leeuwarden, maar samenwerking met ander (buur)gemeenten zou ook een logische optie zijn."

Duur personeel

Dantumadiel krijgt verder te maken met duur personeel omdat het huidige personeel behoud van rechten heeft. "Dit leidt tot een relatief dure organisatie. Deze rechten gelden niet voor nieuw personeel." Op het gebied van onderhoud zal het 'groot onderhoud' overgelaten moeten worden aan de markt zodat er geen dure machines hoeven worden aangeschaft. Hoe alles wordt ingericht is nog onduidelijk maar het is wel duidelijk dat veel afdelingen weer helemaal opnieuw moeten worden opgebouwd.

Door ontwikkeling Noardeast

Met ruim 45.000 inwoners heeft de gemeente Noardeast-Fryslân na de scheiding vooral te maken met een doorontwikkeling. Ruim 26% van de begroting en werk en (deels) personeel verdwijnt. "Het is de ervaring dat dit leidt tot een stap terug in de ontwikkeling. De ontvlechting vraagt naast tijd ook energie en gaat gepaard met emoties; variërend van opluchting over duidelijkheid tot gevoelens van verlies."

Boedelscheiding van 5.7 miljoen euro

De boekwaarde van de 'boedel' wordt geraamd op 5.7 miljoen euro. De gemeenten zijn daarbij naar rato verantwoordelijk voor deze middelen (26,56% voor Dantumadiel). Naar verwachting zal Noardeast-Fryslân het beheer en de uitvoering in de openbare ruimte en daarmee het gebruik van de middelen niet anders wil organiseren. Voor Dantumadiel geldt dat zij waarschijnlijk het klein onderhoud zelf ter hand te nemen, maar dat groot onderhoud eventueel wordt overgelaten aan de markt.

Een ingewikkelde puzzel betreft het materiaal dat in aantal of in gebruik lastig te splitsen is. Dan gaat het in ieder geval om de huisvuilwagens, de kolkenzuigers, de veegauto's en -machines, het materiaal voor gladheidsbestrijding en materiaal ten behoeve van het sportveldonderhoud.

Ter illustratie: er zijn vier huisvuilwagens, maar Dantumadiel zou het niet redden om met één auto bij alle huizen het huisvuil op te halen en Noardeast-Fryslân kan de drie wagens die het volgens de verdeling zou hebben, niet volledig inzetten. Een ander voorbeeld: er zijn twee shovels en twee hoogwerkers; die zijn al helemaal lastig op te splitsen.

Kansen

Na de scheiding zal uiteindelijk in beide gemeenten alles ook een stuk overzichtelijker worden. Het adviesbureau ziet dit als een kans. "De aansturing is overzichtelijker en medewerkers werken weer voor één bestuur. Een ontvlechting kan daarnaast momentum bieden om (deels) een nieuwe start te maken en energie geven aan medewerkers die willen meebouwen aan de toekomst van één van beide gemeenten."

Sommige ambtenaren werken momenteel voor zes bestuurders. Zij ervaren dat beleidsuitgangspunten beperkt op elkaar worden afgestemd. Ook wordt in de praktijk niet altijd ervaren dat er de bereidheid is om ook in de uitvoering gelijk op te trekken. Ook deze collega’s zien een voordeel in het werken voor één bestuur.

De ontvlechting moet op 1 januari 2024 een feit zijn. Klik hier om rapport te downloaden.

