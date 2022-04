'Dokkumer molotovcocktail-gooier heeft behandeling nodig'

di 12 april 2022 14.00 uur

LEEUWARDEN - Een Dokkumer (51) die in oktober vorig jaar een mislukte poging tot brandstichting deed in de woning van zijn vriendin, is dinsdag veroordeeld tot een celstraf van 380 dagen waarvan 240 dagen voorwaardelijk. De rechtbank vindt het belangrijk dat de man zo snel mogelijk wordt behandeld en legde daarom niet de door het Openbaar Ministerie (OM) geëiste werkstraf op.

Molotovcocktail niet in brand gevlogen

De verdachte kon zich niet meer herinneren dat hij op 8 oktober bij zijn vriendin een bierflesje gevuld met terpentine met daarin een stuk stof via het kapotte raam van de voordeur naar binnen had gegooid. De molotovcocktail was niet in brand gevlogen – de aansteker lag ernaast – maar er was degelijk sprake van een voorbereiding tot brandstichting oordeelde de rechtbank. De vriendin en haar twee kinderen waren in de woning.

Met hakbijl bedreigd

Een paar weken eerder, op 17 september, had de Dokkumer de dochter van zijn vriendin en haar vriend met een hakbijl bedreigd. Hij had soortgelijke bewoordingen geroepen als toen hij de molotovcocktail naar binnen had gegooid: “Ik meitsje jim allegeare dea”. De man was beide keren onder invloed van drugs en alcohol. Er was volgens de rechtbank waarschijnlijk zelfs sprake van een alcoholvergiftiging.

Onverwerkte traumatische ervaringen

Een psycholoog stelde vast dat de Dokkumer verslavingsgevoelig is. De agressieve uitingen hebben volgens de psycholoog te maken met onverwerkte traumatische ervaringen uit het verleden. Zonder behandeling is het herhalingsrisico volgens de deskundige aanzienlijk. De Dokkumer moet van de rechtbank een behandeling ondergaan die gericht is op copingvaardigheden en traumaverwerking.

Behandeling moet prevaleren

De rechtbank oordeelde dat het belang van een behandeling moet prevaleren boven het belang van de door het OM geëiste werkstraf van 120 uur. Het OM had verder een celstraf van 140 dagen plus 180 dagen voorwaardelijk geëist. De Dokkumer moet verder meewerken aan controles op het gebruik van alcohol en drugs. De man zei op de zitting dat hij gemotiveerd was voor een behandeling.