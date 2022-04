Man met verdachte vloeistof in Kootstertille was dieseldief

di 12 april 2022 12.10 uur

KOOTSTERTILLE - De 33-jarige man die vorige week werd aangehouden in Kootstertille was een dieseldief. Dat laat de politie WâldNet weten. De man had diesel gestolen uit een vrachtwagen die geparkeerd stond op de parkeerplaats Oude Riet langs de A7 bij Niebert.

De man uit de gemeente Pekela werd voor de dieseldiefstal door de politie aangehouden bij de rotonde in Kootstertille. Daar werden de twee IBC-vaten met diesel aangetroffen in de achterbak van de bestelbus.

Lekke band

Omdat de bestuurder lek was gereden, zorgde het sissende geluid van de leeglopende autoband voor enige zorg bij de politie. De brandweer van Drogeham werd daarom opgeroepen om de zaak veilig te stellen. Al snel werd duidelijk dat er geen gevaar dreigde.

Inbeslagname

De 33-jarige man was in de tussentijd overgebracht naar het politiebureau. Hij werd niet alleen aangehouden op verdenking van diefstal, ook vervoerde hij de brandstof niet op de juiste manier. Hij reed bovendien onder invloed van verdovende middelen. De brandstof en de auto zijn door de politie in beslag genomen.