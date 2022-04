Drama-serie op Viaplay: 'De Jacht op Jasper S.'

di 12 april 2022 11.00 uur

OUDWOUDE - Er komt een drama-serie over de moord op Marianne Vaatstra. Het wordt een thriller in 'Nordic Noir-stijl'. Scandinavië staat bekend om de vele populaire drama-series die er geproduceerd zijn. Viaplay is bovendien ook van oorsprong een Zweedse onderneming. De titel wordt: "De Jacht op Jasper S.' en de productie is in handen van Pupkin.

Het wordt één van de eerste Nederlandse Nordic Noir series, geïnspireerd op één van de meest geruchtmakende moordzaken in de Nederlandse geschiedenis. De serie wordt geproduceerd door showrunner Willem Bosch en creative producer Pieter Kuijpers ('The Spectacular', 'Riphagen'), onder leiding van Kennard Bos, Executive Producer Scripted Content bij Viaplay. Wie de hoofdrollen zullen gaan vervullen, wordt later bekend gemaakt.

Complottheorieën

'De Jacht op Jasper S.' portretteert de zoektocht naar de dader van een moord die veel teweegbracht in de samenleving. Het laat zien hoe Nederland voor het eerst werd geconfronteerd met hardnekkige complottheorieën, aangewakkerd door sociale media. De misdaad bleef jaren onopgelost. Uiteindelijk werd de zaak als één van de eerste in Nederland opgelost met behulp van DNA-bewijs.

Willem Bosch, showrunner bij Pupkin: "Al ruim tien jaar onderzoek ik het idee om van de zoektocht naar Jasper S. een serie te maken. Ik heb de serie altijd voor me gezien als een oer-Hollandse Nordic Noir, dus wie is dan een betere partner dan het van oorsprong Zweedse Viaplay."

