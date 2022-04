Ondernemende lachgasverkoper handelt ook in harddrugs

ma 11 april 2022 17.10 uur

LEEUWARDEN - Ondernemingsgeest kan een Drachtster (19) ondanks zijn jeugdige leeftijd niet ontzegd worden. Hij was nog maar 18 toen hij al in lachgas handelde. Maar hij had er ook nog een handeltje naast: hij dealde harddrugs. Daar was Justitie minder mee ingenomen.

Niet over consequenties nagedacht

Het lachgasbedrijfje is – nog steeds - legaal, de harddrugshandel is dat niet. “Ik dacht, ik kan dat wel even meepakken”, zei de Drachtster maandag tegen rechter Marlies Spooren. Hij heeft ongeveer een jaar lang drugs verkocht. Over de consequenties die het dealen in harddrugs met zich mee kan brengen had hij niet nagedacht. “Als ik alles achteraf had geweten, had ik het niet gedaan”. Op 20 augustus vorig jaar werd hij aangehouden in een bestelauto.

2100 xtc-pillen

Agenten zagen hem rijden en wisten dat hij geen rijbewijs heeft. In de laadruimte van het busje lagen drie lege lachgasflessen, in de auto zelf lagen gripzakjes met verdovende middelen. Bij een doorzoeking van de woning vond de politie nog veel meer drugs: bijna 30 gram cocaïne en meer dan 2100 xtc-pillen. De auto en de iPhone van de Drachtster werden in beslag genomen.

Keta, mdma, coke

App-berichten op de iPhone met termen als \'keta’, \'mdma’ en \'coke’ lieten niets aan de verbeelding over. De Drachtster heeft ongeveer zes weken vastgezeten. Na 45 dagen mocht hij naar huis, maar wel met een enkelband om. Het contact met de reclassering, een van de voorwaarden voor het schorsen van de voorlopige hechtenis, verliep aanvankelijk moeizaam. De Drachtster zag er in eerste instantie het nut niet van in.

Getypeerd als \'een harde werker’

De reclassering maakte zich zorgen, om het netwerk van de verdachte – de vrienden en kennissenkring – en het feit dat hij zich moeilijk laat corrigeren. Hij werd door de reclassering wel getypeerd als \'een harde werker’. In december 2020 was hij aangehouden op een scooter. Ook toen had hij drugs op zak en een boksbeugel.

Boksbeugel \'een mooi ding’

De boksbeugel vond hij “gewoon een mooi ding”, zei de Drachtster. “En voor het geval je rare klanten tegenkomt”. Dat hij stond voor wat hij heeft gedaan, viel hem te prijzen, vond officier van justitie Inge Schaafsma. “En het is mooi dat u ambities heeft, maar niet in het illegale circuit”. Voor alle feiten bij elkaar opgeteld kon ze 21 maanden cel eisen, rekende de officier voor. Maar om iemand die nog een heel leven voor zich heeft naar de gevangenis te sturen, dat ging Schaafsma te ver.

Rekening met de jeugdige leeftijd

“De gevangenis zal meer kwaad dan goed doen”. De officier eiste een werkstraf van 240 uur en een onvoorwaardelijke celstraf van 45 dagen – net zo lang als het voorarrest – en 180 dagen voorwaardelijk. De rechter hield nog iets meer dan de officier rekening met de jeugdige leeftijd van de verdachte en het feit dat hij een onderneming heeft. De Drachtster kreeg een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van 135 dagen, met een proeftijd van 3 jaar.

Geld, auto en iPhone verbeurd verklaard

Contant geld dat de politie in de woning had aangetroffen werd verbeurd verklaard, evenals de bestelauto en de iPhone. Die waren gebruikt bij het plegen van de strafbare feiten. Voor het bezit van de boksbeugel kreeg de verdachte een boete van 225 euro. De enkelband mocht af. Spooren gaf op de valreep nog een welgemeend advies: “U moet goed nadenken over de consequenties van uw handelen”.