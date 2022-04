Gorredijkse (32) rijdt te snel en zadelt familie op met bekeuring

ma 11 april 2022 14.30 uur

LEEUWARDEN - Nadat ze was betrapt op een snelheidsovertreding, gaf een inwoonster van Gorredijk (32) de persoonsgegevens van een familielid door aan de politie. Het familielid kreeg een poosje later een brief van het CJIB op de mat: of er even een boete van 499 euro betaald kon worden.

143 kilometer per uur

De Gorredijkse moest maandag voor de politierechter verschijnen, voor misbruik van persoonsgegevens, de snelheidsovertreding en rijden onder invloed van drugs. De vrouw kwam niet opdagen. Ze was op 15 mei vorig jaar op de A7 bij Heerenveen door de politie \'gelaserd’. Ze reed 143 kilometer per uur, in plaats van de toegestane 100 kilometer per uur.

Naam van familielid doorgegeven

Ze werd niet meteen aangehouden, ze werd door de politie telefonisch benaderd. In een videogesprek met een verbalisant had ze vervolgens de adresgegevens en de naam van een familielid doorgegeven. Daar ging de boete aanvankelijk ook naar toe. Het bedrog kwam alsnog aan het licht en de vrouw moest zich bij de politie melden. Ze ontkende dat ze op 15 mei op de A7 had gereden. Een agent had haar echter herkend.

Problematische situatie

De vrouw had zelf geen rijbewijs. In februari vorig jaar had ze gereden terwijl ze onder invloed was van speed. Ze had bovendien harddrugs – speed en ghb – bij zich. De reclassering slaagde er niet in om in contact te komen met de Gorredijkse. Er zou volgens de reclassering sprake zijn van een problematische situatie. De rechter veroordeelde de vrouw tot een geldboete van 490 – het boetebedrag zonder de 9 euro aan administratiekosten die het CJIB altijd in rekening brengt – en een werkstraf van 80 uur. De straf was gelijk aan de eis van de officier van justitie.